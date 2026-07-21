به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی از ثبت‌نام ۱۳ هزار و ۵۶۶ نفر از مردم استان برای حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین خبر داد و گفت: ۹ هزار و ۴۸ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان مرد و چهار هزار و ۸۰۹ نفر زن هستند.

شاهین مطیع‌حق‌شناس افزود: ۵۷ درصد زائران ثبت‌نام‌شده در سامانه سماح را مردان و ۴۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، هزار و ۵۹۷ نفر مرز تمرچین را به عنوان مسیر خروج خود برای شرکت در راهپیمایی اربعین انتخاب کرده‌اند. مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی ادامه داد: ثبت‌نام زائران اربعین از ۹ تیرماه آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند. وی زمان اعزام زائران اربعین را از سوم تا سیزدهم مردادماه اعلام کرد.حق‌شناس با بیان اینکه زائران برای تهیه ارز مورد نیاز سفر می‌توانند به شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز استان مراجعه کنند، افزود: سهمیه ارز اختصاص‌یافته به هر زائر واجد شرایط ۲۰۰ هزار دینار عراق است که به افراد بالای پنج سال تعلق می‌گیرد.وی همچنین از زائران خواست برای دسترسی آسان‌تر به خدمات و اطلاعات مورد نیاز در طول سفر، نرم‌افزار «همیار اربعین» را روی تلفن همراه خود نصب کنند.

مدیرکل حج و زیارت آذربایجان‌غربی توصیه کرد زائران مدت اقامت خود در عراق را بیش از سه روز افزایش ندهند تا امکان ارائه خدمات مناسب به سایر زائران نیز فراهم شود