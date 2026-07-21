حاجیه نرگس حاج‌حسینی، مادر سردار شهید علی کفیلی از شهدای شهر صفاییه رفسنجان، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،سردار شهید علی کفیلی، متولد سال ۱۳۳۸، در ۱۶ مرداد ۱۳۶۲ و در جریان عملیات والفجر ۳ در منطقه مهران، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مرحومه حاجیه نرگس حاج‌حسینی که روز گذشته آسمانی شد، امروز با حضور مردم شهیدپرور رفسنجان تشییع و پس از اقامه مراسم، میهمان فرزندش میشود .

مادران شهدا، با صبر و استقامت خود، سال‌ها پرچم ایثار و مقاومت را برافراشته نگه داشته‌اند و یاد و نام آنان همواره در کنار یاد شهیدان این سرزمین ماندگار خواهد بود.