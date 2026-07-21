

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داکنز نازون، مهاجم اهل کشور هائیتی تیم فوتبال استقلال تهران با ارسال نامه‌ای به این باشگاه از فسخ قرارداد یک طرفه خود با آبی‌پوشان خبر داد.

نازون که همراه تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز حضور داشت علت فسخ قراردادش را پرداخت نشدن مطالبات خود اعلام کرده است.

پیس از این، یاسر آسانی، مونیر الحدادی و موسی جنپو نیز قراردادشان را با استقلال فسخ کرده بودند.