به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل،شهامت هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: در یک عملیات غافلگیرانه «گشت و کمین» توسط ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین و آبی‌بیگلو دو نفر از سودجویان و غارتگران منابع ملی در جنگل سوها تحت تعقیب قرار گرفتند که یکی از آنان متواری و متخلف دیگر توسط نیرو‌های منابع طبیعی دستگیر و با تکمیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شد. فرد متواری شده شناسایی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تأکید کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با هرگونه دست‌اندازی، قطع درختان و قاچاق چوب با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از انفال و عرصه‌های جنگلی استان استفاده خواهد شد.