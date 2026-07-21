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مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از شناسایی دو سودجو و دستگیری یکی از آنان حین قطع غیرمجاز درختان در جنگلهای منطقه «سوها» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل،شهامت هدایت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد: در یک عملیات غافلگیرانه «گشت و کمین» توسط ماموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان نمین و آبیبیگلو دو نفر از سودجویان و غارتگران منابع ملی در جنگل سوها تحت تعقیب قرار گرفتند که یکی از آنان متواری و متخلف دیگر توسط نیروهای منابع طبیعی دستگیر و با تکمیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شد. فرد متواری شده شناسایی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تأکید کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با هرگونه دستاندازی، قطع درختان و قاچاق چوب با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای صیانت از انفال و عرصههای جنگلی استان استفاده خواهد شد.