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استاندار خوزستان از خسارت بیش از ۴۲ همت به بخشهای مختلف این استان در پی تجاوزات دشمن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان گفت: از مجموع خسارات وارده شده به استان، حدود ۳.۵ میلیارد دلار در بخشهای غیرنظامی برآورد شده است.
او افزود: در بخش دولتی نیز ۴.۳ همت خسارت به ۱۵۶ واحد ساختمانی، خدماتی و بهداشتی وارد شده و بخش تولیدی و صنعتی استان با ۲۶ همت خسارت، بیشترین آسیب را دیده که عمده آن مربوط به واحدهای فولادی و پتروشیمی است.
استاندار خوزستان ادامه داد: در بخش زیرساختهای انرژی ۴.۲ همت، کشاورزی ۲.۸ همت و ساختمانهای مسکونی و تجاری ۲.۲ همت خسارت گزارش شده است و در اهواز ۵۵۴ واحد مسکونی نیازمند تعمیر و در سایر مناطق استان حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی دچار آسیب شدهاند که ۶۰ درصد آنها واحدهای تخریبی هستند و خسارت به اماکن مذهبی و اجتماعی ۲ هزار میلیارد ریال و خسارت به وسایل نقلیه ۴۳۰ میلیارد ریال بوده است.
موالی زاده گفت: با وجود تمام تجاوزات، ارائه خدمات در هیچ بخشی متوقف نشده و تامین کالاهای اساسی برای مردم بدون وقفه در حال انجام است که این موضوع نشاندهنده همدلی و عواطف عمیق میان آحاد مردم و مسئولان برای حفظ امنیت و آرامش استان است.