ناصر دوستی، شاعر، در سوگ رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر دوستی، شاعر، در سوگ و وداع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای، شعری سروده است.

ای جان‌فدا فدایی مردم سفربخیر!

ای عطرسیب و مزّه‌ی گندم سفربخیر!



در خشکسال عاطفه روی لبت نشست

گُلواژه‌های سبز تبسّم سفربخیر



در بیت باز "اِنّ مَعی ربّی" ات نشست

روی لبت در اوج تهاجم سفربخیر



بودی تو با خدای خودت ای کلیم عصر!

هر دم به بیت گرم تکلّم سفربخیر



رشک هزاره‌ها شده نامت شبیه تو

پیداست در هزاره چندم؟ سفربخیر



در قاب بی غُبار حُسینیّه امام

کردم تو را دوباره تجسُّم سفربخیر



ای مرد روزهای خطر، مرد بُت شکن!

ای مرد، ای خمینی دوّم سفربخیر !



آتش فشانی از غم و اندوه شد دلم

تا گفتمت در اوج تالّم:"سفربخیر "



ترکید بُغض شانه تهران دمِ وداع

جوشید چشمه ساری از انجم سفربخیر



وقت عروج در دلت اضداد جمع بود

آرامشی در اوج تلاطم سفربخیر



ای پر کشیده! خاطره هایت نمی شود

هرگز میان خاطره ها گُم سفربخیر



یادش بخیر در شب دیدار شاعران

گفتی به ما "سلامُ علیکم " سفربخیر



گُلبانک "اِشفَعی لیَ فی الَجنّة"ات مدام

تکثیر شد در آینه قم سفربخیر



نامت گرفته رایحه تُربتُ‌الحُسین

کرده وضو هوای تیمّم سفربخیر



ای عاقبت بخیر شده در دیار توس!

ای ره‌سپار جنّت هشتم سفربخیر !



دیری زدی تو سنگ وطن را به سینه‌ات

اینک سلامت است سر خُم سفربخیر



ای یار ظلم دیده و مظلوم مُقتدر!

ای خصم را تو تیغ تخاصم سفربخیر!



وه! آن خیال‌باف به عزم رَصین تو

راهی نیافت جز به توهّم سفربخیر



رفتیّ و آه! اشک غزل در غمت شکُفت

سر داد بین بغض و ترنّم سفربخیر