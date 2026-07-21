مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: با مشارکت مردم فرهنگ‌دوست شهرستان جم، تعدادی از آثار ارزشمند متعلق به دوره ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی برای نگهداری و نمایش در موزه تاریخ و فرهنگ این شهرستان اهدا شد.

اهدای آثار ارزشمند تاریخی به موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم

اهدای آثار ارزشمند تاریخی به موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نصرالله ابراهیمی گفت: در راستای راه‌اندازی و تجهیز موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم که با حمایت و حسن‌نظر مجموعه شهرداری جم و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در حال اجرا است، تاکنون شماری از آثار ارزشمند تاریخی با مشارکت و همراهی مردم فرهنگ‌دوست این شهرستان به این موزه اهدا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: این آثار شامل چندین قطعه سنگ‌قبر با قدمت سده‌های نخستین اسلامی و قطعاتی از یک آتشدان سنگی متعلق به آتشکده‌ای از دوره تاریخی ساسانی است که توسط مردم فرهنگ دوست شهرستان جم حفاظت و نگهداری می شد و به موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم اهدا شد.

وی گفت : این آثار ارزشمند، گواهی بر پیشینه کهن، هویت تاریخی و غنای فرهنگی شهرستان جم بوده و نقش مهمی در معرفی تاریخ این منطقه به پژوهشگران، گردشگران و نسل‌های آینده ایفا خواهد کرد.

ابراهیمی تاکید کرد: راه‌اندازی موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم با هدف صیانت از میراث فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی منطقه و ایجاد بستری مناسب برای نگهداری و نمایش آثار ارزشمند تاریخی در حال انجام است و مشارکت شهروندان در این مسیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در غنای محتوایی این مجموعه خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت : از تمامی علاقه‌مندان، پژوهشگران و شهروندانی که اشیای تاریخی و فرهنگی ارزشمند در اختیار دارند دعوت می‌شود در صورت تمایل، نسبت به اهدای آثار یا سپردن آنها به صورت امانی برای جانمایی و نمایش در موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان جم اقدام کنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۱۷۹۰۵۹۰۰۸ تماس حاصل کنند.