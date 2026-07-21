مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از اجرایی شدن طرح جامع مدیریت ترافیک در محور‌های منتهی به پایانه مرزی شلمچه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تأکید بر لزوم حفظ ترافیک روان در نقاط بحرانی محور‌های منتهی به پایانه مرزی شلمچه گفت: در راستای تسهیل در تردد زائران و ناوگان امدادرسان در ایام اربعین حسینی، طرح جامع مدیریت ترافیک در محور‌های منتهی به پایانه مرزی شلمچه عملیاتی می‌شود.

او افزود: اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های امسال، باز نگه‌داشتن مسیر‌های شریانی برای تردد بی‌وقفه ناوگان خدمات‌رسان و خودرو‌های امدادی است.

خسروی ادامه داد: برای تحقق این هدف، فرآیند کنترل تردد در نقاطی نظیر محدوده ورودی پایانه تغییر کرده و ایستگاه‌های ترانزیت و ایست‌وبازرسی برای مدیریت ورود خودرو‌های غیرضروری به کانال اصلی ترافیک فعال شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: به‌منظور جلوگیری از بروز گره‌های ترافیکی و حفظ حریم ایمنی راه، مکان‌یابی دقیق برای تمرکز فعالیت‌های حاشیه‌ای در نقاطی مانند سه‌راه یادمان انجام شده است و این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی محیطی و پیشگیری از تجمع‌های پراکنده که منجر به کندی جریان ترافیک می‌شود، صورت می‌گیرد و مدیریت این فضا‌ها در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه بر عهده شهرداری‌های معین خواهد بود.

او افزود: موفقیت این طرح نیازمند هم‌افزایی شهرداری‌های شهر‌های اطراف است، چرا که کنترل این حجم از تردد، ظرفیت اجرایی فراتر از یک شهرداری واحد را می‌طلبد و این اداره‌کل بر اجرای دقیق این مصوبات نظارت خواهد داشت.