پخش زنده
امروز: -
اعضای پیکر مطهر شهدای شناساییشده مدرسه شجره طیبه میناب فردا چهارشنبه ۳۱ تیر تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: مراسم وداع و تشییع ساعت ۷ و سی دقیقه از چهار راه امام خمینی (ره) میناب آغاز میشود.
احمد نفیسی افزود: اعضای پیکرهای مطهر پس از تشییع برای خاکسپاری به گلزار شهدای میناب منتقل میشود.
وی گفت: اعضای پیکر این شهدا پس از تایید هویت با آزمایشهای تخصصی ژنتیک (DNA) شناسایی شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان؛ از مردم برای حضور پرشور در این مراسم، ادای احترام و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا دعوت کرد.
بیشتر بخوانید: تشییع شهید جمعی زاده در بخش رودخانه
نهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله آمریکای جنایتکار به مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ دانش آموز، معلم و اولیای آنان به شهادت رسیدند.