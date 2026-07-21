به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکرکزمان ،بی‌بی ربابه از اسفندماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، برگزاری این محفل معنوی را با هدف تقویت همبستگی و روحیه مردم، به‌صورت یک شب در میان ادامه داده است. اکنون علاوه بر اهالی سیرچ، زنان و مردانی از روستا‌ها و آبادی‌های اطراف نیز در این مراسم حضور می‌یابند تا با قرائت حدیث شریف کسا، دعا برای امنیت و سربلندی ایران و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، همبستگی خود را به نمایش بگذارند.

بی‌بی ربابه هر بار با کیک و کلمپه‌هایی که همان روز در خانه خود پخته است، از شرکت‌کنندگان پذیرایی می‌کند و گرمای مهمان‌نوازی‌اش، حال و هوای این گردهمایی را صمیمانه‌تر می‌سازد.

او می‌گوید: «وقتی دشمن آمده تا دل‌هایمان را بلرزاند، ما دل‌هایمان را به هم نزدیک‌تر می‌کنیم. مراسم حدیث کسا را که سال‌ها در مسجد جامع سیرچ برگزار می‌کردم، به جمع مردم آوردم تا در کنار هم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.»

اهالی سیرچ، طعم شیرین همدلی و مقاومت را در دست‌پخت بی‌بی ربابه می‌دانند و معتقدند این محفل معنوی، نمادی از وحدت، ایمان و ایستادگی مردم در روز‌های سخت است.

روستای سیرچ در ۵۰ کیلومتری شهر کرمان و ۳۵ کیلومتری شهداد قرار دارد.