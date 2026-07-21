به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به دنبال بازگشایی و جریان یافتن آب در بستر زاینده‌رود، در هفته‌های اخیر شاهد افزایش موقت جمعیت برخی از انواع حشرات و پشه‌ها در پارک‌های ساحلی و حاشیه رودخانه بوده‌ایم؛ موضوعی که موجی از گلایه‌ها و تماس‌های مردمی را به همراه داشت و شهروندان خواستار ساماندهی این وضعیت برای تردد آسوده‌تر در فضای سبز شهری شدند.

منصور شیشه فروش افزود:در همین راستا، جلسه ستاد پیشگیری و کنترل آفات گیاهی استان اصفهان با محوریت بررسی این موضوع تشکیل شد تا راهکار‌های کارشناسی و فوری برای رفع مزاحمت این حشرات و در عین حال حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه اتخاذ شود.

پیامد طبیعی احیای زاینده‌رود و زنجیره غذایی پرندگان

وی گفت: افزایش موقت جمعیت برخی از حشرات و پشه‌ها طی هفته‌های اخیر در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و پارک‌های اطراف آن، مستقیماً با جریان یافتن آب در رودخانه مرتبط بوده و یکی از پیامد‌های طبیعی و زیست‌محیطی احیای اکوسیستم رودخانه به شمار می‌رود.

وی درباره علت علمی تجمع این حشرات توضیح داد: افزایش چشمگیر رطوبت هوا، ایجاد آبگیر‌های کم‌عمق و مانداب‌های پراکنده در حاشیه رودخانه و همچنین نورپردازی‌های متعددی که در پارک‌های ساحلی طراحی شده، اصلی‌ترین عوامل جذب و تکثیر این حشرات در فضا‌های عمومی شهری طی روز‌های گذشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تاکید بر اینکه شهروندان نباید نگران انتقال بیماری از طریق این حشرات باشند، افزود: بر اساس بررسی‌های علمی و دقیق انجام شده توسط کارشناسان مرکز بهداشت استان، این حشرات و پشه‌ها به هیچ‌عنوان ناقل بیماری‌های مشترک یا واگیردار نیستند.

به گفته شیشه فروش این جانداران بخشی از زنجیره غذایی طبیعی رودخانه به شمار می‌روند و تغذیه پرندگان کوچک و سنجاقک‌های منطقه را تامین می‌کنند؛ بنابراین حذف کامل آنها امکان‌پذیر و علمی نیست، بلکه کنترل جمعیت آنها مدنظر است.