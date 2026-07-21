تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندر امام در دیدار رفت مرحله نهایی لیگ برتر مقابل فولاد مبارکه سپاهان به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تنیس روی میز پتروشیمی بندر امام، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر، در دیدار رفت مرحله نهایی سی‌وچهارمین دوره این رقابت‌ها با نتیجه ۳ به ۲ مقابل فولاد مبارکه سپاهان به پیروزی رسید.

این دیدار دوشنبه ۲۹ تیر در آکادمی تنیس روی میز امیر احتشام‌زاده تهران برگزار شد.

تیم فولاد مبارکه سپاهان که در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه یافته است، برابر قهرمان فصل گذشته عملکردی شایسته از خود به نمایش گذاشت، اما در نهایت نتیجه را به مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد.

شاگردان وحید کاظمی‌نژاد در تیم پتروشیمی بندر امام با کسب سه پیروزی از پنج مسابقه، نخستین گام را برای حفظ عنوان قهرمانی خود برداشتند. در سوی دیگر، تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد فرقدانی، با وجود نخستین حضورش در لیگ برتر، تا آخرین مسابقه برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما موفق به تغییر سرنوشت این دیدار نشد.

ابتدا در مسابقه دوبل، نیما عالمیان و نوشاد عالمیان از پتروشیمی بندر امام با نتیجه ۳ بر ۱ برابر امیرحسین هدایی و میلاد عابدینیان از سپاهان به برتری رسیدند تا نخستین امتیاز تیمی را برای پتروشیمی به ارمغان آورند.

در دومین مسابقه، بنیامین فرجی از سپاهان با نتیجه ۳ بر ۱ محمد موسوی را شکست داد و کار را به تساوی کشاند.

در ادامه، نیما عالمیان در دیداری نزدیک و حساس با نتیجه ۳ بر ۲ از سد امین احمدیان گذشت تا پتروشیمی بار دیگر پیش بیفتد.

در چهارمین مسابقه، امیرحسین هدایی با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل افشین نوروزی، دومین برد سپاهان را کسب کرد و نتیجه تیمی را دوباره مساوی کرد.

در دیدار تعیین‌کننده پایانی، نوشاد عالمیان با برتری ۳ بر صفر برابر جواد سهرابی، سومین برد پتروشیمی را به دست آورد تا مدافع عنوان قهرمانی، دیدار رفت مرحله نهایی را با نتیجه ۳ بر ۲ به سود خود به پایان برساند.

دیدار برگشت مرحله نهایی سه‌شنبه ۳۰ تیر در آکادمی تنیس روی میز امیر احتشام‌زاده برگزار می شود و قهرمان سی‌وچهارمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های کشور پس از این مسابقه مشخص خواهد شد.