به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هاکی چمن ۵ نفره پسران کمتر از ۱۸ سال ایران در نخستین حضور بین‌المللی خود در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جام جهانی که در شهر مسقط عمان در حال برگزاری است، مقابل عراق و عربستان به برتری رسید.

ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار خود در این رقابت ها، به مصاف تیم عراق رفتند و موفق شدند با ۵ گل حریف خود را شکست دهند.

در این دیدار پارسا رجبی و اشکان ذوالفقارخانیان هر کدام ۲ گل و محمدطا‌ها عباسی یک گل برای ایران به ثمر رساندند. همچنین با نظر کمیته برگزاری مسابقات، پارسا رجبی، عنوان بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص داد.

تیم هاکی چمن ایران در دومین دیدار خود با ۹ گل عربستان را از پیش رو برداشت.

هاکی بازان کشورمان امروز استراحت دارند و فردا در دور برگشت دوباره به مصاف تیم‌های عراق و عربستان می‌روند تا جواز صعود به جدول اصلی را کسب کنند.