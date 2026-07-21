تأکید مردم پردیس بر وحدت ملی در یکصد و چهل و دومین اجتماع شبانه
مردم شهرستان پردیس در یکصد و چهل و دومین اجتماع شبانه، با تأکید بر وحدت، انسجام ملی و حمایت از نیروهای مسلح، حفظ همدلی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را مهمترین عامل اقتدار و پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
شرکتکنندگان در این اجتماع با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، چهره واقعی آمریکا را در بدعهدی، جنگافروزی، زورگویی و بیاعتمادی دانسته و تأکید کردند که ملت ایران با اتکا به وحدت، ایمان و تبعیت از ولایت، همواره در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.
حاضران همچنین با قدردانی از رشادتها و فداکاریهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از آمادگی و اقتدار رزمندگان اسلام در دفاع از امنیت و عزت کشور تقدیر کردند و حمایت خود را از مدافعان ایران اسلامی اعلام داشتند.