به گزارششرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، چهره واقعی آمریکا را در بدعهدی، جنگ‌افروزی، زورگویی و بی‌اعتمادی دانسته و تأکید کردند که ملت ایران با اتکا به وحدت، ایمان و تبعیت از ولایت، همواره در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.