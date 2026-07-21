تیم فوتبال امید ایران در سومین و آخرین دیدار تدارکاتی خود در اردوی کایسری ترکیه مقابل گنجلربیرلیغی به تساوی بدون گل رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و گنجلربیرلیغی در ورزشگاه کمپ مرکزی ارجیه شهر کایسری برگزار شد که این مسابقه در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

این دیدار که پشت در‌های بسته برگزار شد، از کیفیت فنی و هیجان بالایی برخوردار بود و هر دو تیم موقعیت‌هایی برای گلزنی خلق کردند.

در این میان، ملی‌پوشان امید ایران دو فرصت بسیار خوب برای باز کردن دروازه حریف داشتند که با واکنش‌های مناسب دروازه‌بان گنجلربیرلیغی، این موقعیت‌ها به گل تبدیل نشد.

کادر فنی تیم فوتبال امید ایران همانند دو دیدار تدارکاتی گذشته، با هدف ارزیابی شرایط فنی و آمادگی بازیکنان، از اکثر نفرات حاضر در اردو استفاده کرد تا تمامی بازیکنان در آخرین محک جدی این اردوی آماده‌سازی فرصت حضور در میدان را به دست آورند.

شاگردان حسین عبدی پیش از این در دو دیدار دوستانه مقابل کایسری‌اسپور و مانیسا با نتایج مشابه یک بر صفر به پیروزی رسیده بودند و با ثبت دو برد و یک تساوی، اردوی ۱۲ روزه خود در ترکیه را به پایان رساندند.

کاروان تیم امید ایران ظهر امروز کایسری را به مقصد تهران ترک خواهد کرد و بازیکنان پس از پایان این مرحله از برنامه‌های آماده‌سازی، در اختیار باشگاه‌های خود قرار می‌گیرند.