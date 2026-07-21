شهروندان انقلابی و شهیدپرور شهرستان قرچک با حضور در یک صد و چهل و دومین اجتماع شبانه خود، در میدان امام خمینی (ره) این شهر، ضمن محکومیت اقدامات تروریستی آمریکا، همبستگی بی‌چون و چرای خود را با مردم شریف خطه جنوب کشور اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این گردهمایی، کمک‌های مادی و معنوی به هموطنان جنوبی را وظیفهٔ انسانی و ملی دانسته و تأکید کردند که در کنار نیروهای مسلح، تا دفع کامل تهدیدهای دشمن و شکست توطئه‌های استکباری، پای کار خواهند بود.

حاضران همچنین با سر دادن شعارهای ضدآمریکایی، از رزمندگان اسلام تجلیل کرده و به مردم جنوب قول دادند که با تمام توان، پشتیبان آنان در برابر هرگونه تجاوز و فشار دشمن باشند.