\u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u060c \u0636\u0645\u0646 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u063a\u0645 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u0639 \u0648 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0648\u0641\u0627\u06cc\u0634\u060c \u062d\u0636\u0631\u062a \u0631\u0642\u06cc\u0647 (\u0633) \u0648 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u0628\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n