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ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد، در چارچوب یک برنامه آزمایشی، کنترل سه روستا در جنوب لبنان را به نیروهای مسلح لبنان واگذار کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه ارتش صهیونیستی ادعا شده است: «ارتش اسرائیل آرایش نیروهای خود را در یکی از مناطق آزمایشی تغییر خواهد داد تا نیروهای مسلح لبنان بتوانند ماموریت خود را انجام دهند.»
در ادامه این بیانیه ادعا شده است که این طرح آزمایشی، محکی برای سنجش توانایی نیروهای مسلح لبنان در اعمال حاکمیت بر این سه روستا خواهد بود و ایالات متحده نیز بر روند خروج نظارت خواهد کرد.
این خروج جزئی ادعایی بر اساس چارچوبی ۱۴ بندی انجام میشود که پس از مذاکرات با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان به امضا رسید.
وزارت خارجه آمریکا نیز پیشتر در روز دوشنبه مدعی آغاز این برنامه آزمایشی شده و نام سه روستای لبنانی در نزدیکی «خط زرد» (خط مرزبندی مناطق تحت اشغال اسرائیل در لبنان) را منتشر کرده بود.
در پایان، ارتش اسرائیل مدعی شد که نیروهایش تا هر زمان که لازم باشد در «منطقه امنیتی» باقی خواهند ماند تا از ساکنان شمال اسرائیل دفاع کنند.