ادعای صهیونیست ها مبنی بر آغاز برنامه آزمایشی خروج از لبنان

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد، در چارچوب یک برنامه آزمایشی، کنترل سه روستا در جنوب لبنان را به نیروهای مسلح لبنان واگذار کرده است.