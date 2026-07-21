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نشریه گاردین در گزارشی با اشاره به سخنان رئیس دفتر زلنسکی و به نقل از یک مقام ارتش اوکراین که خواست نامش فاش نشود، نوشت: انتظار میرود اولکساندر سیرسکی فرمانده کل ارتش اوکراین از سمت خود برکنار شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش گاردین آمده است: در حالی که نشانههایی از عقبنشینی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در برابر فشار معترضان و تغییر در رهبری ارشد ارتش این کشور دیده میشود، انتظار میرود اولکساندر سیرسکی فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، از سمت خود برکنار شود.
این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه در پنج روز گذشته، هزاران معترض در خارج از دفتر ریاست جمهوری اوکراین در کییف تجمع کرده و شعار «سیرسکی برود» سر دادهاند، میافزاید: آنها از زلنسکی خواستهاند تا میخائیل فدوروف وزیر دفاع برکنار شده این کشور را که هفته گذشته پس از درگیری با سیرسکی و ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از سِمت خود برکنار شده بود، دوباره بازگرداند.
بر اساس این گزارش، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین پیشتر در بیانیهای با رد گزارشهای رسانهای مبنی بر اینکه سیرسکی در شرف برکنار شدن است، اعلام کرده بود: سیرسکی و آندری گناتوف معاون او به انجام وظایف خود ادامه میدهند و برکناری آنها فقط میتواند بر اساس حکم رئیس جمهور اوکراین صورت پذیرد.
در ادامه گزارش گاردین آمده است: با وجود اعلامیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، رئیس دفتر زلنسکی در اظهاراتی با اشاره به اینکه دولت اوکراین به خواستههای مردم این کشور گوش داده است، گفت که موضع مردم شنیده شده، مسائل به صورت حرفهای و سازنده در حال حل شدن است و همه باید آرامش خود را حفظ کنند.
گاردین در پایان گزارش خود به نقل از یک مقام ارتش اوکراین که خواست نامش فاش نشود، نوشت: تصمیم درباره برکناری سیرسکی گرفته شده و در حال حاضر فقط این پرسش مطرح است که چه کسی جایگزین او خواهد شد.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر در راستای تغییرات در دولت، وزیر دفاع خود را به رغم درخواست متحدان خارجی و هواداران داخلی این عضو محبوب کابینه، برکنار کرده بود.