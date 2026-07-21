پخش زنده
امروز: -
گروه اخوان المسلمین در بیانیهای اعلام کرد که انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس بیانگر انسجام نهادهای این جنبش و توانایی آن برای تجدید ساختار رهبری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گروه اخوان المسلمین در این بیانیه برگزاری انتخابات داخلی حماس و انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش و جانشین شهید یحیی سنوار را تبریک گفت.
در این بیانیه آمده است که انتخاب خلیل الحیه، انسجام نهادهای حماس و توانایی این جنبش برای تجدید ساختار رهبری خود را در سایه جنگ نسلکشی و تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین نشان میدهد.
اخوان المسلمین ضمن تبریک این انتخاب به حماس و ملت فلسطین، حمایت خود را از خلیل الحیه در این مرحله سرنوشتساز از تاریخ مبارزه با صهیونیسم اعلام کرد و از خداوند خواست او و دیگر اعضای رهبری حماس را در تحقق اهداف این جنبش یاری کند.
این گروه همچنین ابراز امیدواری کرد که رهبری جدید حماس در تقویت وحدت ملت فلسطین و همبستگی آن حول اصول ثابت ملی، در رأس آنها آزادسازی فلسطین، پایان دادن به اشغالگری و بازپسگیری حقوق مشروع فلسطینیان موفق باشد.
اخوانالمسلمین تاکید کرد که اطمینان دارد این انتقال رهبری موجب تقویت مواضع حماس خواهد شد؛ به ویژه پس از آنکه مساله فلسطین در صدر گفتوگوهای رسمی و مردمی کشورهای مختلف جهان قرار گرفت و عملیات طوفان الاقصی تحولات گستردهای را به دنبال داشت.
در پایان این بیانیه آمده است که این تحولات میتواند حضور سیاسی فلسطین را در عرصه بینالمللی تقویت کند و مسیر مقاومت در برابر اشغالگری را تا دستیابی ملت فلسطین به استقلال و بازپسگیری سرزمین و مقدساتش مورد حمایت قرار دهد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز دوشنبه با صدور بیانیهای از انتخاب خلیل الحیه بهعنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش خبر داد و اعلام کرد که الحیه جانشین شهید یحیی سنوار رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس شد.
یحیی سنوار به مدت حدود ۲ ماه و ۱۰ روز (از ۶ اوت ۲۰۲۴ تا زمان شهادتش در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) رئیس دفتر سیاسی حماس بود.
او در این جایگاه، جانشین اسماعیل هنیه شد که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ ترور و شهید شد.