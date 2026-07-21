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وزارت خارجه یمن در بیانیهای به عربستان سعودی هشدار داد در صورتی که دست از محاصره یمن بر ندارد باید منتظر مجازات شدید باشد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه یمن در بیانیهای اعلام کرد که عربستان با یمن به عنوان منطقه تحت سلطه خود رفتار میکند.
این وزارتخانه افزود که عربستان با مردم یمن از موضع بالاتر رفتار میکند و بر آنها منت میگذارد که اجازه میدهد که کشتیهای حامل مواد غذایی و دارو وارد بنادر یمن شود.
در ادامه این بیانیه آمده است که مردم یمن هرگز خون دهها هزار شهیدی را که در طول ۱۲ سال گذشته بر اثر حملات هوایی عربستان به شهادت رسیدهاند، فراموش نخواهند کرد.
وزارت خارجه یمن همچنین تاکید کرد که لازم است عربستان دست از سر یمن بر دارد و به تجاوز و محاصره آن پایان دهد، در غیر این صورت باید در آینده منتظر مجازات شدید باشد.
این وزارتخانه اضافه کرد که عربستان باید بداند که وضعیت فرودگاه ریاض باید مانند وضعیت فرودگاه صنعا باشد و وضعیت بنادر ینبع و جیزان و دیگر بنادر نیز باید مانند وضعیت بندر الحدیده باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است که عربستان باید بداند که بازگشت به مسیر صحیح، هزینهای بسیارکمتر از هزینه ادامه اشتباهات گذشته و تجاوز دارد.
این بیانیه میافزاید که خواسته یمن روشن است و آن استقلال کامل، حاکمیت کامل و حقوق قانونی است، نه چیزی بیشتر و نه کمتر. ملت یمن چیزی غیر از این را نخواهند پذیرفت.
این وزارتخانه در ادامه این بیانیه افزود که عربستان تلاش میکند پشت مزدورانش پنهان شود، اما نزدیک به ۲۵۰ هزار حمله هوایی علیه جمهوری یمن در طول ۱۲ سال، حقیقت آنچه را روی داده است، ثابت میکند.
وزارت خارجه یمن در پایان این بیانیه گفت که هزینه ویرانیهای ناشی از حملات دشمن عربستانی و خسارتهای مستقیم آن به بیش از نیم تریلیون دلار میرسد.