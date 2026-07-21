نشریه وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به حمله موشکی اخیر ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن نوشت: ناکامی در رهگیری پرتابه‌های پرسرعت ایرانی آسیب‌پذیری پدافند هوایی آمریکا را آشکار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش وال استریت ژورنال آمده است: آخرین حمله موشکی به پایگاه هوایی «موفق السلطی» یکی از سه حمله موشکی جداگانه به این پایگاه در عرض ۲۴ ساعت بود که موفق به عبور از پدافند هوایی آمریکا در آنجا شده بود.

بر اساس این گزارش در جریان آخرین حمله، یک موشک بالستیک ایرانی که به طور مستقیم به واحد‌های مسکونی پیش‌ساخته‌ای که پرسنل آمریکایی در آن زندگی و استراحت می‌کردند، برخورد کرده و منجر به کشته شدن دو نظامی آمریکا و مفقودالاثر شدن نظامی سوم این کشور شده بود.

گزارش وال استریت ژورنال در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای موشک‌های بالستیک پیشرفته‌ای است که قادر به مانور با سرعت بسیار بالا برای فرار از سامانه‌های دفاعی متعارف هستند، می‌افزاید: ناکامی در رهگیری پرتابه‌های پرسرعت ایران، نگرانی‌ها در میان مقام‌های آمریکایی درباره چالش‌های ساختاری در محافظت از حدود ۵۰ هزار پرسنل نظامی ایالات متحده مستقر در سراسر خاورمیانه را افزایش داده است.

روزنامه نیویورک تایمز پیش‌تر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که حمله روز جمعه (۲۶ تیر) ایران که منجر به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود الاثر شدن یک نظامی دیگر شد، چهارمین حمله در پنج روز گذشته بود که نیرو‌های آمریکایی را در اردن هدف قرار داد.

روزنامه نیویورک تایمز افزود که این حملات در مجموع ده‌ها نظامی آمریکایی را زخمی و به چندین بالگرد آسیب زد.

مقامات آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن هویت خود با این روزنامه صحبت کردند، گفتند که فراوانی حملات و تلفات ناشی از آن نشان می‌دهد که نیرو‌های ایرانی هنوز ذخایر بزرگی از موشک‌ها را در اختیار دارند و در فرار از سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند.

این مقامات به نیویورک تایمز گفتند: اردن که میزبان پایگاه‌های هوایی اصلی آمریکا است، در روز‌های منتهی به جنگ و در طول روز‌های اولیه آن، پس از آنکه پنتاگون برخی نیرو‌های خود را از بحرین، امارات و قطر به مکان‌هایی که امن‌تر می‌دانست در اردن و اسرائیل منتقل کرد، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرد.

آنها همچنین اشاره کردند که نقش اردن در عملیات‌های ایالات متحده افزایش یافته است، زیرا سایر متحدان آمریکا در منطقه، محدودیت‌هایی را برای استقرار نیرو‌های آمریکایی یا پرواز‌های هوایی بر فراز سرزمین‌های خود اعمال کرده‌اند.