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دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیهای انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس را تبریک گفت و تاکید کرد: انتخاب الحیه شکستناپذیری مقاومت را ثابت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، انصارالله در این بیانیه برای خلیل الحیه در انجام مسئولیتهای مبارزاتی خود در این مرحله حساس و سرنوشتساز از تاریخ امت اسلامی و فلسطین، آرزوی موفقیت و استواری کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که ما اطمینان داریم انتخاب خلیل الحیه بر درخشش، قدرت و استحکام مقاومت فلسطین خواهد افزود. او از رهبران مجاهد فلسطینی است که از دل رنجها، دردها و آرمانهای ملت فلسطین برخاسته است.
دفتر سیاسی جنبش انصارالله در ادامه تاکید کرد که اراده خداوند در کنار مستضعفان آگاه و مقاوم در برابر ظلم، استکبار و اشغالگری قرار دارد.
این جنبش همچنین افزود که انتخاب خلیل الحیه از سوی حماس نشان میدهد مقاومت فلسطین شکستناپذیر است و اهداف رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت با شکست مواجه شده است.
انصارالله در ادامه همچنین بار دیگر بر موضع ثابت و اصولی خود در حمایت از ملت فلسطین، مساله عادلانه آن و مقابله با مظلومیت تاریخی این ملت تاکید کرد.
این جنبش در پایان این بیانیه بر مسئولیت امت اسلامی برای حمایت از ایستادگی، پایداری و مقاومت ملت فلسطین در سایه تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و محاصره خفقانآور فلسطینیان تاکید کرد.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) روز دوشنبه با صدور بیانیهای از انتخاب خلیل الحیه بهعنوان رئیس دفتر سیاسی این جنبش خبر داد و اعلام کرد که الحیه جانشین شهید یحیی سنوار رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس شد.
یحیی سنوار به مدت حدود ۲ ماه و ۱۰ روز (از ۶ اوت ۲۰۲۴ تا زمان شهادتش در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴) رئیس دفتر سیاسی حماس بود.
او در این جایگاه، جانشین اسماعیل هنیه شد که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ ترور و شهید شد.