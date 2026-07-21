رویترز اعلام کرد که «تحریم دریایی» عربستان از سوی یمن، می‌تواند عرضه جهانی نفت را با توجه به جنگ ایران بازهم ۷ درصد کاهش دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری رویترز در گزارشی آورد که با اعلام تحریم دریایی عربستان از سوی یمن و انسداد کامل تنگه راهبردی «باب‌المندب» به عنوان دروازه جنوبی دریای سرخ، این موضوع می‌تواند صادرات نفت عربستان به آسیا را به طور کامل متوقف کرده و عرضه جهانی نفت را تا ۷ درصد دیگر کاهش دهد.

این خبرگزاری افزود: این اقدام در حالی است که جنگ کنونی با ایران پیش از این نیز جریان انرژی را با چالش جدی روبه رو کرده و میزان عرضه جهانی نفت را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

در همین خصوص، «محمد الباشا» تحلیلگر مسائل یمن و بنیان‌گذار مؤسسه «باشا ریپورت» در واشنگتن، در تحلیل این وضع به رویترز گفت: مسئله کلیدی در حال حاضر این است که آیا آنها [حوثی ها] هدف قرار دادن کشتی‌های عازم بنادر عربستان را آغاز خواهند کرد یا خیر؛ در این مرحله، هنوز پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد.

این کارشناس یمنی تبار افزود: حتی اگر هیچ کشتی‌ای مورد حمله قرار نگیرد، اعلام این خبر به تنهایی می‌تواند موجب اختلال در دریانوردی و ایجاد فضای عدم قطعیت برای بنادر عربستان شود.

او گفت: این که آیا انصارالله از مرحله تهدید به اقدام مستقیم عبور خواهد کرد، همچنان مسئله تعیین‌کننده است.

تنش میان انصارالله و عربستان پس از آن دوباره شدت گرفته که ائتلاف سعودی دست به بمباران فرودگاه صنعای یمن زد و در پاسخ فرودگاه اب‌های عربستان هدف حملات موشکی انصارالله قرار گرفت.

از سوی دیگر شرکت امنیت دریایی امبری انگلیس به ارزیابی خسارت‌های ناشی از تحریم دریایی یمن علیه عربستان پرداخته است.

این شرکت در این گزارش آورده است: اعلام این محاصره دریایی پس از یک دوره تشدید تنش نظامی و حملات هوایی صورت گرفته است. اگرچه حریم دریایی منطقه هنوز به طور مستقیم تحت تأثیر عملیاتی قرار نگرفته، اما ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد که کشتیرانی وابسته به عربستان سعودی یا کشتی‌هایی که به مقصد بنادر این کشور حرکت می‌کنند، هنگام تردد در دریای سرخ و خلیج عدن با ریسک بالایی روبه رو هستند.

این شرکت امنیتی افزود: با توجه به الگوی پیشین انصارالله در اعمال «محاصره» علیه اسرائیل، اکنون خطر فزاینده‌ای مبنی بر هدف قرار گرفتن شرکت‌هایی که با بنادر عربستان تعامل دارند، وجود دارد.

امبری با اشاره به این که "بنادر عربستان در امتداد دریای سرخ در معرض خطر بالای حملات انصارالله ارزیابی می‌شوند" مدعی شد: هم‌زمان به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای، خطر حملات ایران نیز همچنان پابرجاست.

این شرکت در پایان اعلام کرد: به شرکت‌های کشتیرانی و تجاری توصیه شده است که وضع وابستگی و ارتباط خود با نمایه اهداف انصارالله را مورد ارزیابی قرار داده و در انجام تردد‌های پرخطر در این آبراه‌ها تجدیدنظر کنند.