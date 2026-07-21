به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه عربستان همچنین آنچه را که اتهام انصارالله به این کشور درباره محاصره ملت یمن خواند، محکوم کرد.

عربستان در این بیانیه اعلام کرد که ریاض همه اقدامات لازم را برای حمایت از کشتی‌های خود براساس قوانین بین المللی انجام خواهد داد.

همچنین ائتلاف سعودی در واکنش به اعلام محاصره دریایی بنادر سعودی از سوی انصارالله یمن، ضمن رد ادعا‌های این جنبش، بر حفاظت از خطوط کشتیرانی در باب‌المندب تأکید کرد.

ترکی المالکی، سخنگوی نیرو‌های ائتلاف سعودی ادعا کرد: این ائتلاف از کشتی‌های تجاری خود در تنگه باب‌المندب محافظت و با هرگونه منبع تهدید، با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.

او همچنین مدعی شد: ادعا‌های مطرح‌شده درباره بسته شدن بنادر و فرودگاه‌های یمن را در چارچوب آنچه «فضاسازی و تشدید تنش از سوی حوثی‌ها» خواند، مطرح شده است.

«محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره‌کننده یمن پیش تر تأکید کرد که اعلام ممنوعیت دریایی از سوی نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی، گامی بود که صنعا در پاسخ به امتناع ریاض از پاسخگویی مسالمت‌آمیز به خواسته‌های برحق یمن، مجبور به برداشتن آن شد.