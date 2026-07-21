پخش زنده
امروز: -
حماس در بیانیهای با اشاره به حملات وحشیانهای جنگندههای رژیم جنایتکار صهیونیستی در روز دوشنبه به نوار غزه تاکید کرد: این حملات، تجاوزی سازمان یافته در چارچوب جنگ نسلکشی است که بنیامین نتانیاهو جنایتکار علیه ملت فلسطین ادامه میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای اعلام کرد حملات وحشیانهای که جنگندههای رژیم جنایتکار صهیونیستی در طول روز دوشنبه علیه چادرهای آوارگان، خانههای شهروندان بیدفاع و غیرنظامیان بیگناه در مناطق مختلف نوار غزه انجام دادند و به شهادت هفت فلسطینی و مجروح شدن شماری دیگر منجر شدند، تجاوزی سازمان یافته در چارچوب جنگ نسلکشی است که بنیامین نتانیاهو جنایتکار جنگی علیه ملت فلسطین ادامه میدهد؛ اقدامی که نقض آشکار تمامی قوانین بینالمللی و عرفهای انسانی به شمار میرود.
این جنبش فلسطینی در ادامه این بیانیه افزود: این جنایات هولناک و کشتارهای مستمری که رژیم اشغالگر مرتکب میشود، تنها بر عزم ملت فلسطین برای پایبندی به سرزمین و حقوق خود و پافشاری بر حق زندگی، آزادی و کرامت خواهد افزود.
حماس در ادامه این بیانیه تاکید کرد: این جنایات هرگز نخواهند توانست ملت فلسطین را از ادامه پایداری و مقابله با طرحهای یهودیسازی، شهرکسازی و توسعهطلبانهای که با هدف بیرون راندن آن از سرزمینش اجرا میشوند، بازدارند.
این جنبش فلسطینی در پایان بار دیگر از میانجیگران، کشورهای ضامن توافق آتشبس و سازمان ملل درخواست کرد تا برای متوقف کردن فوری این تجاوز جنایتکارانه، واداشتن رژیم اشغالگر به توقف جنایاتش و پایان دادن به سیاست کشتار، گرسنگی دادن و محاصرهای که همچنان علیه ملت فلسطین در نوار غزه اعمال میکند، بیدرنگ وارد عمل شوند.