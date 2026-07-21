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مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس روز سهشنبه اعلام کرد که گزارشی از یک حادثه در ۸ مایل دریایی شمالشرق منطقه «لیماه» در عمان دریافت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس موسوم به UKMTO اعلام کرد چندین گزارش دریافت کرده که یک نفتکش در تنگه هرمز هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
به گزارش این مرکز یک نفتکش در حدود ۱۵ کیلومتری شرق شهرک لیماه در عمان، مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته و دچار آتشسوزی شده است.
رسانه عراقی «صابریننیوز» نوشت که نفتکشی که در نزدیکی سواحل عمان مورد حمله قرار گرفت، متعلق به کویت است.
رسانههای عربی هم از هدف قرارگرفتن و توقف یک نفتکش یونانی در آبهای جنوب ایران خبر دادند.