«جو کنت» مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم دولت ترامپ در پیامی خواستار پایان تجاوز نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شد و تاکید کرد: ما قادر به شکست نظامی ایران نیستیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جو کنت در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ما باید همین حالا به این جنگ (تجاوز) پایان دهیم و نیرو‌های خود را از منطقه خارج کنیم.

او افزود: به یاد داشته باشید که ما نتوانستیم حوثی‌ها (انصارالله یمن) را در سال ۲۰۲۵ از نظر نظامی شکست دهیم و الان هم می‌دانیم که نمی‌توانیم ایران را از نظر نظامی شکست دهیم، بنابراین مطمئنا نمی‌توانیم هر دوی آنها را هم‌زمان شکست دهیم.

مقام مستعفی دولت ترامپ در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا باید همین حالا به تجاوز نظامی خود علیه جمهوری اسلامی ایران پایان دهد، تصریح کرد: باید نیرو‌های خود را از منطقه خارج کنیم، (رژیم) اسرائیل را مهار کنیم و بر مذاکرات اقتصادی برای باز کردن تنگه هرمز و حالا هم علاوه بر آن تنگه باب‌المندب تمرکز کنیم وگرنه با یک بحران بزرگ انرژی مواجه خواهیم شد.

جو کنت پیش‌تر با بیان اینکه آمریکا باید بی‌سروصدا نیرو‌های خود را از پایگاه‌های خلیج فارس که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد، خارج کند، یادآور شده بود: این اقدام تضمین می‌کند که ایران نمی‌تواند به ما حمله کند تا بار دیگر درگیر جنگ شویم.

کنت افزود که آمریکا باید تمام شرایط تحت کنترلش را به نحوی تغییر دهد که بار دیگر به دلیل تحریک‌های رژیم صهیونیستی و یا اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران، وارد جنگ نشود.