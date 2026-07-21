ساعتی قبل، موشک‌های ارتش، سامانه‌های موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی ارتش، در پاسخ به حملات موشکی شیطان بزرگ به مناطقی از کشورمان، ساعتی قبل و در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، نیروی زمینی ارتش با موشک‌های زمین به زمین، سامانه‌های موشکی هیمارس ارتش تروریستی آمریکا مستقر در پایگاه عریفجان کویت را هدف قرار داد.

هیمارس یک سامانه موشکی متحرک با امکان جابجایی سریع علیه اهداف زمینی است که هدف قرار گرفتن آن‌ها، موجب آسیب به لایه‌های آفندی و پدافندی و کاهش قدرت موشکی دشمن در جنایت‌های تجاوزکارانه می‌شود.