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«دونالد ترامپ» با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفه ۵۰ درصدی بر طیف وسیعی از کالاهای صادراتی کانادا به آمریکا را تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت که این تعرفه در پاسخ به اقدامات تلافیجویانه کانادا در برابر سیاستهای تجاری آمریکا و همچنین تبعیض علیه خودروها، محصولات لبنی و نوشیدنیهای الکلی آمریکایی اعمال میشود.
این مقام در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «این یک جنگ تجاری با کانادا نیست؛ اینها اقدامات دفاعی هستند.»
قرار است تعرفه جدید ۳۰ روز دیگر اجرایی شود.
بر اساس این تصمیم، انرژی، پتاس، مواد معدنی حیاتی و محصولات شیلاتی از این تعرفه معاف خواهند بود، اما بسیاری از کالاهایی که تاکنون بر اساس توافق تجاری کانادا–آمریکا–مکزیک (CUSMA) بدون پرداخت تعرفه وارد آمریکا میشدند، مشمول تعرفه ۵۰ درصدی خواهند شد. این نرخ پنج برابر تعرفه فعلی است که بر بخش کوچکی از صادرات کانادا به آمریکا اعمال میشود.