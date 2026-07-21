به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اورتگا که پس از یک دوره ریاست‌جمهوری در دهه ۱۹۸۰، از سال ۲۰۰۷ تاکنون به‌طور پیوسته در قدرت بوده است، گفت این تصمیم راه هرگونه بازگشت مخالفان به قدرت را خواهد بست، اما جزئیاتی درباره نحوه اجرای آن ارائه نکرد.

اورتگا در سخنرانی گفت: «دیگر هیچ انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد که آنها بخواهند از طریق آن دولت و قدرت را تصاحب کنند.»

او افزود: دوران بازگشت احزابی که مورد حمایت آمریکایی‌ها و طرفداران سوموسا بودند، به پایان رسیده است؛ هرگز دوباره چنین اتفاقی نخواهد افتاد.