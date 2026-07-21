«اد میلیبند» وزیر خارجه جدید انگلیس در نخستین موضع‌گیری رسمی خود پیرامون تحولات بین‌المللی، بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای خاتمه تجاوز علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اد میلیبند در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت انگلیس باید نقش خود را برای پایان دادن به تجاوز علیه ایران ایفا کند.

اوگفت که پیگیری منافع و ارزش‌های انگلیس، به معنای «ایفای نقش برای پایان دادن به درگیری در ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز است.»

وزیر خارجه جدید انگلیس در این بیانیه بدون اشاره به نقش آمریکا در آغاز و تشدید جنگ علیه ایران و تجاوز نظامی این کشور به زیرساخت‌های غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران، تحولات منطقه را بخشی از بی‌ثباتی فزاینده در نظام بین‌الملل توصیف کرد.

او مدعی شد که جهان با سطحی از بی‌ثباتی و تهدید علیه حقوق بین‌الملل و دموکراسی روبه‌روست که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌سابقه بوده است.

میلیبند همچنین جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا را از عوامل افزایش ناامنی و تشدید بحران هزینه‌های زندگی برای خانواده‌ها و کسب‌وکارها در انگلیس دانست و گفت که لندن باید برای دفاع از منافع خود با دیگر کشورها همکاری کند.

وزیر خارجه انگلیس در بخش دیگری از بیانیه خود اعلام کرد که دولت جدید این کشور به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و همکاری راهبردی با اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد.

او همچنین گفت که لندن به تعهدات خود در قبال نهادهای چندجانبه از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و سازمان ملل متحد پایبند خواهد ماند.

میلیبند درباره تحولات فلسطین نیز گفت که دولت انگلیس باید برای دستیابی به صلح پایدار در فلسطین و سرزمین‌های اشغالی تلاش کند و به رنج هولناک مردم غزه پایان دهد.

وزیر خارجه جدید انگلیس همچنین مقابله با بحران اقلیمی، تقویت همکاری‌های توسعه‌ای و اصلاح نهادهای بین‌المللی را از دیگر محورهای فعالیت دستگاه دیپلماسی این کشور عنوان کرد.

میلیبند ساعاتی پیش از سوی اندی برنهام نخست‌وزیر جدید انگلیس، سکان دستگاه دیپلماسی این کشور را برعهده گرفت.

او دومین عضو کابینه جدید پس از جان هیلی وزیر دارایی انگلیس است که انتصابش به‌طور رسمی اعلام شد.

برنهام نیز ساعاتی پس از کناره‌گیری کی‌یر استارمر و دریافت حکم نخست‌وزیری از پادشاه انگلیس، روند تشکیل دولت جدید را آغاز کرد.

او جمعه گذشته به‌عنوان رهبر جدید حزب حاکم کارگر و جانشین استارمر انتخاب شد و اکنون به‌عنوان هفتمین نخست‌وزیر انگلیس در یک دهه اخیر، مسئولیت هدایت دولتی را برعهده گرفته است که با چالش‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی روبه‌روست.