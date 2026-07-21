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رئیسجمهور کوبا، سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه کشورش را مصداق مجازات جمعی و نسلکشی توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا شامگاه دوشنبه در مصاحبهای با راشا تودی عنوان کرد: سیاست ایالات متحده، نیتی ویرانگر را دنبال میکند و فشار حداکثری آمریکا برابر با مجازات جمعی و نسلکشی است.
رئیسجمهور کوبا وضعیت کشورش را با اصلاحات چین و ویتنام مقایسه کرد و گفت: وقتی چین و ویتنام سالها پیش اصلاحات خود را آغاز کردند، محاصره نشده بودند. بنابراین، نه تقلیدی و نه کپیبرداری وجود دارد و ما باید قهرمانانه خلق کنیم.
او اظهار داشت: افراد زیادی آماده سرمایهگذاری در کوبا هستند و فرصتهای ارائه شده در آمریکای لاتین، کارائیب، اروپا و آسیا را به دقت بررسی میکنند. افراد، شرکتها و نهادهای بیشماری به همکاری با کوبا علاقهمند هستند و مصمم هستند که تسلیم هیچ دستوری از سوی کشوری که خود را امپراتوری حاکم بر جهان میداند، نشوند.
با این حال، دیاز کانل اذعان کرد که این تعاملات اغلب پنهان نگه داشته میشوند و در ادامه افزود: متاسفانه ما به دلیل تعقیب و پیگرد هر کسی که میخواهد با کوبا تجارت کند، این مسائل را علنا مورد بحث قرار نمیدهیم.
در ماههای اخیر، آمریکا فشار تحریمها بر کوبا را افزایش داده و بحران را تشدید کرده است.
در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دستوری را امضا کرد که اجازه اعمال تعرفه بر واردات از کشورهای تامینکننده نفت کوبا را میداد و همچنین به دلیل تهدید ادعایی امنیت ملی کوبا، وضعیت اضطراری اعلام کرد.