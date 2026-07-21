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مقاومت اسلامی گردانهای حزب الله عراق در بیانیهای از اقدام یمن در محاصره دریایی عربستان سعودی حمایت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، گردانهای حزب الله عراق در این بیانیه اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی یمن را تبریک گفته و آن را پاسخی به حدود ۱۲ سال محاصره ظالمانه ملت یمن دانسته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: این تصمیم که دربردارنده معادله محاصره در قبال محاصره و تنش در مقابل تنش است، نشان دهنده اراده مستحکم و عزم تزلزل ناپذیر در دفاع از حاکمیت و بازپسگیری کامل حقوق ملت یمن است.
این بیانیه میافزاید که ما در گردانهای حزب الله براساس قاعده «امنیت برای همه و یا برای هیچ کس» این اقدام را که در چارچوب یکپارچگی جبهه حق و روحیه همبستگی جهادی است، تائید میکنیم.
«محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکرهکننده یمن پیشتر تأکید کرد که اعلام ممنوعیت دریایی از سوی نیروهای مسلح یمن علیه عربستان سعودی، گامی بود که صنعا در پاسخ به امتناع ریاض از پاسخگویی مسالمتآمیز به خواستههای برحق یمن، مجبور به برداشتن آن شد.
محمد عبدالسلام با انتشار بیانیهای تصریح کرد: به عربستان فرصت بسیار زیادی داده شد تا تعهدات خود را برای جبران پیامدهای تجاوز وحشیانه به یمن اجرا کند و ملت یمن نیز به امید دستیابی به راه حلهای مسالمتآمیز به دور از تشدید تنش نظامی، رنجهای فراوانی را تحمل کرد، اما رژیم سعودی جز لجاجت، وقتکشی و فرار از اجرای تعهدات خود کاری نکرد.
رئیس هیئت مذاکرهکننده یمن افزود: این رژیم طی چهار سال گذشته، یعنی از زمان آتشبس ۲۰۲۲ تاکنون، تجاوز هشتساله خود را به عنوان یک مسأله داخلی یمن که هیچ ارتباطی با آن ندارد جلوه داده و این امر یکی از بزرگترین موانع بر سر راه دستیابی به یک راه حل جامع بوده است.
او با اشاره به تلاشهای ریاض برای انکار نقش خود در محاصره یمن خاطرنشان کرد: تجاوز اخیر عربستان به فرودگاه بینالمللی صنعا و بیانیه نظامی این کشور که یمن را همچون یکی از استانهای سعودی تلقی کرده و بر استمرار محاصره اصرار ورزید، یک رسوایی بزرگ بود؛ چرا که بر همگان آشکار کرد که ریاض در طول سالهای گذشته عامل پشت پرده تعطیلی فرودگاه صنعا بوده و محرک اصلی محاصره دریایی و ایجاد مانع برای کشتیهای ورودی به بندر الحدیده است و این اقدامات، هزینههای سنگینی را بر دوش شهروندان یمنی تحمیل کرده است.
عبدالسلام تأکید کرد: باور عربستان مبنی بر اینکه میتواند محاصره را به طور نامحدود تمدید کند، باوری اشتباه و قمار شکستخورده است و ملت بزرگ ما در راهپیماییهای میلیونی و بیسابقه روز جمعه حرف آخر خود را زد و اعلام کرد که مهلت دادهشده به رژیم سعودی به پایان رسیده و این رژیم با حماقت و استکبار خود باید عواقب هرگونه تنش را بپذیرد؛ چرا که «محاصره در برابر محاصره»، پاسخ طبیعی، قانونی و اخلاقی به لجاجت رژیم سعودی است.
او در پایان خاطرنشان کرد: موضع نظامی یمن با هدف اعمال فشار بر رژیم سعودی اتخاذ شده تا در نهایت به حق تن داده، محاصره فرودگاهها و بنادر یمن را به طور کامل لغو کند، حق کامل یمن در بهرهمندی از ثروات حاکمیتیاش را به رسمیت بشناسد، پرونده انسانی و پرداخت حقوقها را حلوفصل و برای بستن پرونده اسرا بدون هیچگونه تعللی اقدام کند.