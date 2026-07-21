همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی (ع) از مرز بین‌المللی چذابه در استان خوزستان، درمانگاه شهید علی هاشمی مستقر در این پایانه، به صورت رسمی فعالیت خود را با پذیرش نخستین زائر، آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با آغاز تردد زائران اربعین حسینی(ع) از مرز بین‌المللی چذابه، درمانگاه شهید علی هاشمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مستقر در این پایانه، به صورت رسمی فعالیت خود را از روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز کرد و با پذیرش نخستین زائر، فرآیند ارائه خدمات جامع سلامت به زائران در این مرکز وارد مرحله عملیاتی شد.

درمانگاه مرزی شهید علی هاشمی با استقرار تیم‌های تخصصی پزشکی، پرستاری، فوریت‌های پزشکی، داروسازی و نیروهای پشتیبانی، خدمات درمانی مورد نیاز زائران را در تمام ساعات شبانه‌روز ارائه می‌کند و با بهره‌گیری از تجهیزات پزشکی، اتاق‌های معاینه، خدمات اورژانسی، مراقبت‌های اولیه، پایش علائم حیاتی، درمان سرپایی و اقدامات لازم برای تثبیت وضعیت بیماران، در جهت تأمین سلامت زائران و ارائه خدمات سریع، ایمن و شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی است.

ارائه خدمات دارویی نیز از دیگر بخش‌های مهم این درمانگاه است و داروخانه مستقر در مرکز، داروهای مورد نیاز بیماران را مطابق دستور پزشکان تأمین و در اختیار زائران قرار می‌دهد. همچنین خدمات مشاوره دارویی، کنترل مصرف دارو و تأمین اقلام ضروری درمانی در دستور کار این مجموعه قرار دارد تا زائران بتوانند بدون دغدغه سفر خود را ادامه دهند.

در کنار خدمات درمانی، تیم‌های بهداشتی نیز با انجام مراقبت‌های پیشگیرانه، آموزش‌های بهداشت فردی، پایش بیماری‌های واگیر، کنترل شرایط بهداشتی و ارائه توصیه‌های سلامت، تلاش می‌کنند از بروز مشکلات و مخاطرات احتمالی در طول سفر زائران جلوگیری کنند. همچنین در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر، فرآیند ارجاع بیماران به مراکز درمانی مجهز و بیمارستان‌های پشتیبان با هماهنگی کامل انجام خواهد شد.

همزمان با آغاز فعالیت این مرکز، آمبولانس‌های مجهز اورژانس پیش‌بیمارستانی نیز در محدوده پایانه مرزی و محورهای منتهی به چذابه مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات فوریت‌های پزشکی، انتقال بیماران و مصدومان و امدادرسانی در شرایط اضطراری را ارائه دهند؛ این آمادگی عملیاتی، بخشی از برنامه جامع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برای پوشش سلامت زائران اربعین در مرز چذابه به شمار می‌رود.