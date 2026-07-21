پخش زنده
امروز: -
شرکت هواپیمایی ایرفرانس اعلام کرد: این شرکت به علت وضع امنیتی خاورمیانه همه پروازهای خود به ریاض و دوبی را به طور موقت متوقف کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در بیانیه این شرکت هواپیمایی فرانسوی آمده است: همه پروازهای این شرکت به ریاض تا ۲۵ جولای (سوم مرداد) و به دوبی تا ۲۸ جولای (ششم مرداد) به حالت تعلیق درآمده است.
بر اساس این بیانیه، این شرکت همچنین تعلیق پروازهای خود به بیروت پایتخت لبنان را تا دوم آگوست (۱۱ مرداد) تمدید میکند.
در پایان بیانیه شرکت هواپیمایی ایرفرانس تاکید شده است که درباره از سرگیری پروازهای آن به این شهرها، پس ارزیابی دوباره وضع امنیتی، تصمیم گرفته خواهد شد.