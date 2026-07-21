اوقات شرعی ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، ۶ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۱ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۵۲ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۲۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۶ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام على علیه السلام فرمود: عَلى لِسانِ المُؤمِنِ نُورٌ یَسطَعُ وَعلى لِسانِ المُنافِقِ شَیطانٌ یَنطِقُ.

بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شیطانى است که سخن مى گوید. (شرح نهج البلاغه، ابن أبى الحدید، ج ۲۰، ص ۲۸۰، ح ۲۱۸)

احکام شرعی:

فراموش كردن نيت غسل

سوال: كسى كه از اول قصد غسل كردن داشته باشد ولى هنگام شستن نيت غسل را فراموش كند بعد از شستن خودش، نيت به خاطرش بيايد چه حكمى دارد؟ يعنى غسلش صحيح است؟

جواب) اگر از نيّت غسل برنگشته باشد به نحوى كه هنگام شستن بدن اگر كسى از او مى‌پرسيد چه مى‌كنيد جواب مى‌داد دارم غسل مى‌كنم، غسلش صحيح است.

(استفتائات مقام معظم رهبری)