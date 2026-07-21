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اوقات شرعی ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، ۶ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۱ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۵۲ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۲۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۸ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۳۷ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۶ دقیقه
ذکر روز سه شنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین
حدیث روز:
امام على علیه السلام فرمود: عَلى لِسانِ المُؤمِنِ نُورٌ یَسطَعُ وَعلى لِسانِ المُنافِقِ شَیطانٌ یَنطِقُ.
بر زبان مؤمن نورى (الهى) است و درخشان و برزبان منافق شیطانى است که سخن مى گوید. (شرح نهج البلاغه، ابن أبى الحدید، ج ۲۰، ص ۲۸۰، ح ۲۱۸)
احکام شرعی:
(استفتائات مقام معظم رهبری)