در حالیکه فرماندهی ارتش تروریستی آمریکا، دوشنبه شب آغاز دور دیگری از حملات تجاوزکارانه به خاک ایران را اعلام کرد، پنتاگون از زخمی شدن دست کم ۱۰۰ نظامی آمریکایی در حملات هوایی ایران خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی ارشد وزارت دفاع آمریکا، با تأیید این آمار اعلام کرد بخش عمده آسیب‌ها، ضربه‌های خفیف مغزی بوده است.

هم‌زمان خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد شمار نظامیان کشته‌شده آمریکا در درگیری با ایران به ۱۷ نفر رسیده و با ادامه جست‌و‌جو برای یک نظامی مفقود، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

همچنینر ستاد فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا، دوشنبه شب آغاز دور تازه حملات تجاوزکارانه خود به ایران را اعلام کرد.

فرماندهی تروریستی سنتکام گفت: از ساعت ۴ بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت شرق آمریکا (۱۱:۳۰ شب به وقت ایران) نیرو‌های آمریکایی دور تازه‌ای از حملات تجاوزکارانه علیه ایران را به دستور ترامپ آغاز کردند.

این نهاد نظامی آمریکایی ادعا کرد: این حملات با هدف تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی که جمهوری اسلامی از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کند، طراحی شده‌اند.