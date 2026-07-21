پخش زنده
امروز: -
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: فروشندگان و ارائهدهندگان کالا و خدمات در فضای مجازی موظف هستند هنگام ثبت آگهی در سایتهای فروشگاهی و انجام معاملات آنلاین (برخط) هویت خریداران و واریزکنندگان وجه را بهطور کامل احراز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی بیان کرد: یکی از شیوههای جدید مجرمان سایبری برای پولشویی، واریز مستقیم وجوه سرقتی به حساب فروشندگان در سایتهای واسطه خرید و فروش (مانند دیوار و شیپور) است تا ردپای فعالیت مجرمانه خود را پنهان کنند.
وی با تاکید بر تطبیق اطلاعات کارت ملی خریدار با اطلاعات حساب واریزکننده وجه ادامه داد: در معاملات اینترنتی که وجه بهصورت غیرحضوری به حساب فروشنده واریز میشود لازم است پیش از تحویل کالا یا ارایه خدمات، هویت خریدار یا تحویلگیرنده کالا از طریق مشاهده و ثبت مشخصات کارت ملی و تطبیق آن با اطلاعات حساب واریزکننده وجه بررسی شود و از هرگونه شتابزدگی در انجام معامله خودداری شود.
پورسلیمی افزود: بیتوجهی به احراز هویت زمینهساز سواستفاده مجرمان است و بی توجهی به این موضوع و سهلانگاری در احراز هویت خریداران میتواند زمینه سواستفاده مجرمان را فراهم کند و فروشندگان را در معرض مسئولیت قانونی قرار دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بیان داشت: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا نیاز به دریافت راهنمایی و مشاوره تخصصی با مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.
اختلالات و کندیهای ایجاد شده در خدمات برخی بانکها طی چند ماه اخیر نیز فعالیت کلاهبرداران سایبری و سواستفاده از شرایط موجود را افزایش می دهد.