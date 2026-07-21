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اختلاف میان اعضای اتحادیه اروپا بر سر بسته جدید تحریمهای روسیه باعث شد مذاکرات بروکسل بدون توافق پایان یابد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نشریه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه حداقل ۶ کشور عضو اتحادیه اروپا با بسته جدید تحریمها علیه روسیه مخالفت کرده و نگرانیها از تضعیف سیاست یکپارچه حمایت از اوکراین را افزایش دادهاند، نوشت: اتحادیه اروپا در تصویب تحریمهای جدید علیه روسیه ناکام ماند.
در گزارش فایننشال تایمز آمده است: مذاکرات بین نمایندگان دائمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به مدت چهار روز به طول انجامید، اما به دلیل اختلافات، به توافق نرسید.
این گزارش میافزاید: برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله یونان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، اتریش و پرتغال، خواستار برخی معافیتها از آخرین بسته تحریمهای پیشنهادی علیه روسیه شدهاند یا با برخی مفاد آن کاملا مخالفت کردهاند.
بر اساس این گزارش، هر کدام از این کشورها بهانه خاصی برای مخالفت خود دارند؛ یونان با بسته کامل مخالفت کرده مگر اینکه اجازه انتقال گاز طبیعی مایع روسیه به کشورهای ثالث را داشته باشد و تاکید کرده است که ممنوعیت انتقال گاز طبیعی روسیه به کشورهای ثالث به صنعت کشتیرانی این کشور آسیب میزند.
بنا بر این گزارش، آخرین فهرست تحریمهای پیشنهادی اتحادیه اروپا علیه مسکو، شامل اقداماتی برای هدفگیری صادرات روسیه و سیستم مالی این کشور است؛ همچنین مکانیسمی برای پائین نگه داشتن مصنوعی قیمت صادرات نفت خام روسیه نیز در آن گنجانده شده، اما این سیستم به دلیل وتوی کشورهای مختلف در معرض خطر قرار گرفته است.
در ادامه گزارش فایننشال تایمز با اشاره به اینکه پرتغال و آلمان نیز خواستار حذف ممنوعیت خرید ماهی روسیه از این بسته شدهاند تا از صنایع فرآوری خود محافظت کنند، آمده است که فرانسه و ایتالیا به دنبال کاهش ممنوعیت روادید برای پرسنل نظامی روسیه درگیر در جنگ اوکراین هستند و اتریش نیز بر آزادسازی داراییهای روسیه به ارزش حدود ۲ میلیارد یورو برای جبران جریمه اعمالشده بر بانک «رایفایزن» اصرار دارد.
به گفته دیپلماتهای اتحادیه اروپا، میزان امتناع کشورها از حمایت از محدودیتهای جدید بیسابقه است و نگرانیهایی وجود دارد که اگر هر کشوری به دنبال اعمال استثناهایی در بستههای تحریمی جدید باشد، این تحریمها در عمل بی اثر خواهند شد.
رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کردهاند.