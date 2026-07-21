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سفیر جمهوری قزاقستان در ایران در بازدید از مجموعه تراکتورسازی از ظرفیت بالای دانش فنی ایران در صنایع سنگین تراکتور و ادوات کشاورزی ابراز شگفتی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اونتالپ اونالبایف سفیر جمهوری قزاقستان در ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد یک خط تولید مشترک تراکتور در خاک قزاقستان اظهار داشت: هدف ما تنها خرید محصول نیست، بلکه قصد داریم با تکیه بر تجربه ۶۰ ساله ایران در تولید تراکتور، خط تولیدی در قزاقستان مستقر کنیم که علاوه بر تامین نیاز کشاورزان این کشور منجر به ایجاد زنجیره تولید قطعات در منطقه شود.
وی در کنار بحث تولید، بر اهمیت همکاری در حوزه لجستیک و توسعه مسیرهای ترانزیتی اشاره کرد و افزود:ما آمادگی کامل داریم در زمینه توسعه و گسترش کریدورها همکاری کنیم تا مسیرهای اتصال چین به ایران و سپس به اروپا، ترکیه و خلیجفارس تقویت شود.
مصطفی وحیدزاده مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در این دیدار با تایید این طرح، بر استراتژی تبدیل قزاقستان به هاب صادراتی تراکتور تاکید کرد و گفت: جایگاه قزاقستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان غلات در منطقه، ما را برای ایجاد یک هاب منطقهای برای تولید در این کشور راغب میکند تا علاوه بر رفع نیاز کشاورزان در این کشور، تراکتورهای ایرانی را که هم اکنون به ۲۵ کشور جهان صادر میشوند، با قدرت به سایر کشورهای همسایه عرضه کنیم و تجربه موفق ایران در قیمت رقابتی و کیفیت بالای محصولات پیشزمینه اصلی این تصمیم است.
وحیدزاده در تحلیل اقتصادی این طرح به سه عامل کلیدی اشاره و اظهار داشت: تولید در قزاقستان به جهت هزینههای پایین نیروی کار و انرژی، مزیتهای لجستیکی و نزدیکی به بازارهای بزرگ جهانی و مهمتر از همه موقعیت جغرافیایی استراتژیک قزاقستان در اتصال به چین و روسیه، با توجه به وجود بنادر و مرزهای دریای حوزه خزر این معادله را به یک فرصت دوسویه تبدیل میکند.
به نظر میرسد با توجه به تاکیداتی که در این نشست بر تشکیل کنسرسیوم مشترک با حضور بخش خصوصی و دولتی دو کشور شد این همکاریهای چندجانبه، گذار از روابط تجاری ساده به سمت همکاریهای ساختاری را نشان میدهد، طرحی که همزمان به امنیت غذایی منطقه کمک کرده، زنجیره تامین جهانی را تقویت میکند و پیوند اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را در سطحی استراتژیک تثبیت خواهد کرد.