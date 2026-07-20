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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: هزار و ۳۷۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان با هدف صیانت از انرژی الکتریکی و کاهش بار شبکه برق امحا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم امحای فنی دستگاههای استخراج غیرقانونی رمزارز که در انبار ادارهکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان برگزار شد، اظهار کرد: این اقدام بزرگ و پیشگیرانه در راستای صیانت از منابع ملی و حقوق شهروندان، با همکاری مستمر پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی و سازمان اموال تملیکی خوزستان به سرانجام رسیده است.
وی با اشاره به حجم بالای مصرف انرژی این تجهیزات و مقایسه آن با وسایل سرمایشی پرمصرف افزود: بررسیهای فنی نشان میدهد که هر دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز به اندازه یک دستگاه کولر گازی ۳۰ هزار، انرژی برق مصرف میکند.
خدری بیان داشت: بر این اساس، مجموع یکهزار و ۳۷۷ دستگاه ماینر امحا شده، بار سنگینی معادل مصرف همزمان بیش از یکهزار و ۳۰۰ دستگاه کولر گازی را به شبکه توزیع تحمیل میکردند که حذف آنها، سهم بسزایی در بهبود ولتاژ و پایدارسازی شبکه برق استان دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با بیان اینکه این حجم از تجهیزات غیرمجاز در لحظه توان مصرفی بالغ بر ۱۴ هزار آمپر را از شبکه میکشیدند، تصریح کرد: این میزان مصرف معادل بار الکتریکی کامل یک محله مسکونی بزرگ است که در صورت تداوم فعالیت، میتوانست به راحتی سبب بروز نوسانات شدید، آسیب به تجهیزات عمومی برق و در نهایت خاموشیهای ناخواسته برای شهروندان در شرایط دمایی خاص استان شود.
وی درباره جزئیات فنی فرآیند امحای این دستگاهها به منظور جلوگیری از بازگشت دوباره آنها به چرخه بهرهبرداری غیرقانونی گفت: در این عملیات، ابتدا قابهای آلومینیومی دستگاهها که کاربری منحصربهفردی برای ماینرها دارند، به طور کامل جداسازی و زیر فشار غلتکهای صنعتی صاف شدند؛ همچنین بُردهای الکترونیکی و تراشههای پردازشگر این دستگاهها به طور کامل خرد و پودر شد تا امکان بازسازی یا استفاده مجدد از قطعات آنها به صفر برسد
خدری با تاکید بر تداوم طرحهای ضربتی مقابله با انشعابهای غیرمجاز و مراکز استخراج رمزارز در سراسر استان، از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، مراتب را به شمارههای ۳۰۰۰۶۱۲۱ و ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا حراست اداره برق شهرستان ها و یا پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند تا از هدررفت انرژی و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
پیش از این نیز شرکت توزیع نیروی برق اهواز از امحای بیش از یک هزار دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و توقیف شده توسط پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی در سطح کلانشهر اهواز و استان خوزستان خبر داده بود.