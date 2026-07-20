پیام تبریک فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام سردار اسماعیل قاآنی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریک انتخاب دکتر خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، باید این انتخاب را به شخصیت‌های بزرگ حاضر در حماس و نیز همه رزمندگان این جریان عظیم مقاومت اسلامی تبریک گفت. آنان با انتخاب شخصیتی که نماد مقاومت و شهادت است، بار دیگر اثبات کردند که همچنان بر استمرار مسیر مقاومت اسلامی تأکید دارند.

رژیم صهیونیستی ناگزیر است بپذیرد که با وجود همه جنایت‌هایی که مرتکب شده، نه تنها نتوانسته است مقاومت را متوقف کند، بلکه مقاومت اسلامی امروز قوی‌تر از همیشه، مسیر عزت‌مندانه خود را ادامه خواهد داد.