سرپرست دفتر امور اقتصادی سازمان راهداری از آمادگی کامل ۳۷۸ مجتمع خدماتی-رفاهی در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی اربعین برای ارائه خدمات به زائران حسینی خبر داد و بر نظارت ویژه بر بهداشت، سوخت‌رسانی و استراحتگاه‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا زمانیان با اعلام این خبر گفت: در مجموع ۱۱۹۵ مجتمع خدماتی-رفاهی در شبکه جاده‌ای کشور فعال هستند که از این تعداد، ۳۷۸ باب به‌طور ویژه در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تجهیز و آماده‌سازی شده‌اند.

وی افزود: کمیته‌های ویژه نظارت با بازرسی‌های میدانی، وضعیت امکانات بهداشتی، نمازخانه‌ها و جایگاه‌های سوخت را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند. همچنین به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در سفر زائران، هماهنگی‌های لازم با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تأمین سوخت و همچنین پیش‌بینی ذخیره‌سازی آب انجام شده است.

زمانیان با بیان اینکه خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل اصلی سوانح جاده‌ای است، تصریح کرد: توقف‌های کوتاه زائران در این مجتمع‌ها، نقش مؤثری در بازیابی توان رانندگان و کاهش حوادث دارد. از این‌رو، تمهیداتی نظیر ایجاد نمازخانه‌های موقت، استقرار جایگاه‌های سوخت سیار و اختصاص خط ویژه سوخت‌گیری برای ناوگان مسافری اتخاذ شده است.