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فرماندار اهواز گفت: حرکت کاروان «مشایه اهواز» با حضور بیش از ۴۰ هزار زائر عصر روز سهشنبه، ۳۰ تیرماه از نقاط مختلف این کلانشهر آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری با بیان اینکه مشایه بزرگترین حرکت مردمی اربعین محسوب میشود، اظهار داشت: حرکت کاروان «مشایه اهواز» با حضور بیش از ۴۰ هزار زائر عصر روز سهشنبه، ۳۰ تیر از نقاط مختلف اهواز آغاز میشود.
وی ضمن اعلام آمادگی کامل اهواز برای خدمترسانی به زایران حسینی بیان کرد: امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه اجتماع عظیم مشایه اهواز خواهیم بود که به صورت مردمی و خودجوش انجام میشود.
بویری افزود: این کاروان پیادهروی، حرکت خود را از منطقه «ملاشیه» اهواز آغاز کرده و در مسیر، مردم ولایتمدار مناطق مختلف اهواز از جمله عیندو، گلدشت، سیاحی، شهرک رزمندگان، لشکرآباد، کوی علوی، سلیمآباد، سهراه خرمشهر، کمپلو و مندلی به عزاداران ملحق خواهند شد تا پس از طی مسیر خود را به پایانه مرزی چذابه برسانند.
رییس ستاد اربعین شهرستان اهواز در ادامه به برنامهریزی برای مسیر دوم عزاداران اشاره کرد و ادامه داد: در روز پنجشنبه اول مردادماه نیز کاروان دیگری از عزاداران اربعین حسینی، حرکت خود را از منطقه پردیس آغاز خواهند کرد که این کاروان پس از عبور از مسیر امالطمیر و بخش اسماعیلیه اهواز (جاده امام صادق علیهالسلام) مسیر پیادهروی خود را به سمت پایانه مرزی شلمچه ادامه میدهند.
بویری بر بسیج تمامی ظرفیتهای شهرستان جهت خدمترسانی مطلوب به زایران تاکید کرد.
بر اساس این گزارش ۲ مرز چذابه و شلمچه در خوزستان از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی در کشور هستند که هر ساله میزبان هزاران زایر عتبات عالیات در آیین باشکوه اربعین حسینی هستند.