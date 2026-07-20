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حزبالله لبنان با صدور بیانیهای انتخاب رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش حماس را تبریک گفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزبالله لبنان با انتشار بیانیهای، انتخاب خلیل الحیه بهعنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و جانشین شهید یحیی السنوار را تبریک گفت.
در این بیانیه آمده است که حزبالله این انتخاب را به جنبش حماس و خلیل الحیه تبریک میگوید.
حزبالله همچنین تأکید کرد مقاومت فلسطین همچنان بر مواضع خود پایبند خواهد ماند و تا زمان آزادسازی وطن و مقدسات فلسطین، به دفاع از حقوق ملت آن ادامه خواهد داد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که الحیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش و جانشین شهید سنوار انتخاب شده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای سیاسی الحیه، حمایت او از توسعه روابط حماس با جمهوری اسلامی ایران و حزبالله لبنان است.