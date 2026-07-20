مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها) و یادبود شهیده سیده زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب در صد و چهل و دومین شب از حماسه خیابان کیش برگزار شد.

یادبود شهیده زهرا محمدی گلپایگانی در صد و چهل و دومین شب از حماسه خیابان کیش

یادبود شهیده زهرا محمدی گلپایگانی در صد و چهل و دومین شب از حماسه خیابان کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم عزای سالروز شهادت حضرت رقیه (سلام‌الله‌علیها) و یادبود شهیده سیده زهرا محمدی گلپایگانی، نوه خردسال رهبر شهید انقلاب، با حضور قشر‌های مختلف مردم در میدان ساحل کیش برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در این مراسم سخنرانی کرد و مجتبی عابدینی نیز در غم شهادت رهبر شهید انقلاب و نوه خردسال قائد شهید امت، مداحی کرد.