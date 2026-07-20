رئیس‌ شورای عالی سیاسی یمن گفت: رفتار نظام سعودی و اصرار آن بر محاصره مردم یمن ثابت کرد، حاکمان عربستان به هیچ وجه قصد صلح ندارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: ما حق کامل خود را برای اتخاذ هرگونه اقدامی جهت پایان دادن به محاصره ملت یمن محفوظ می‌دانیم، چرا که تمام مسیرها و تلاش‌های صلح را با حسن نیت پیموده‌ایم.

مهدی المشاط تصریح کرد: ما پس از به‌ کارگیری تمام تلاش‌های صلح‌آمیز در سال‌های اخیر، حق داریم هر اقدامی را که برای پایان دادن به محاصره ملت بزرگ یمن لازم بدانیم، انجام دهیم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: سیاست‌های رژیم سعودی و اصرار بر تداوم محاصره، ثابت کرد که این رژیم هیچ اراده یا نیت واقعی برای برقراری صلح ندارد.

المشاط ادامه داد: هیچ کسی حق مشروعیت بخشیدن به محاصره ظالمانه آل سعود علیه مردم یمن و ادامه آن را ندارد.



یمن روز دوشنبه اعلام کرد تحریم دریایی علیه عربستان را بر اساس اصل «چشم در برابر چشم» اجرا می کند و هرگونه تشدید تنش از سوی ریاض با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد.

در پی آغاز محاصره دریایی یمن ، نیروهای مسلح این کشور از طریق امواج رادیویی به کشتی‌ها هشدار دادند در بنادر عربستان توقف نکنند.

در این هشدار از کشتی ها خواسته شده بدون توقف در بنادر سعودی ، به حرکت خود در دریای سرخ و خلیج عدن ادامه دهند، در غیر این صورت اهداف مشروعی محسوب خواهند شد.

محمدعبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره‌کننده دولت صنعاء، گفت محاصره دریایی عربستان، اقدامی بود که صنعا در پاسخ به امتناع ریاض از پاسخگویی مسالمت‌آمیز به خواسته‌های برحق یمن و فرار از اجرای تعهدات خود، اجرا می کند .