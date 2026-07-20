فرمانده انتظامی دزفول استان خوزستان از شناسایی و مهروموم ۲۳ واحد ضایعات فروشی متخلف در اجرای طرح ۱۰ روزه کنترل و نظارت بر صنف ضایعات فروش‌ها شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا بیان کرد: ماموران انتظامی دزفول با اجرای طرح‌ نظارت بر واحدهای ضایعات فروش از ۵۴ واحد صنفی بازدید و تعداد ۲۳ واحد متخلف را پلمب کردند.

وی ادامه داد: ۴۳ نفر مالخر، خرده فروش، سارق و معتاد متجاهر نیز با اجرای این طرح توسط پلیس دستگیر شد.

فرمانده انتظامی دزفول از شهروندان خواست از خرید انواع لوازم از دستفروشان مشکوک پرهیز کنند و درصورت مشاهده مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

اواسط اردیبهشت امسال نیز فرمانده انتظامی دزفول از اجرای طرح پاکسازی صنف ضایعاتی این شهرستان به منظور مبارزه جدی با خرید و فروش اموال سرقت شده خبر داد و گفت با اجرای این طرح، ۱۱ واحد صنفی متخلف همدست با سارقان شناسایی و پلمب شد.

بر اساس ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بر این اساس در صورتیکه متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه و شغل خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.