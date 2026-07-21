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در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وزیر ارتباطات برضرورت توسعه سکوهای داخلی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی، بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) برگزار شد و علاوه بر مشکلات مخابراتی، اینترنتی و آنتندهی خطوط تلفن همراه در حوزههای انتخابیه نمایندگان، مسائل ملی نظیر توسعه و تقویت سکوهای داخلی و پلتفرمها و پیامرسانهای ایرانی، آسیبهای وارده به کسبوکارهای مجازی، مشکلات قراردادهای حجمی در بخش مخابرات و توسعه پروژههای فیبر نوری از جانب نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری شد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حاشیه این نشست با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی به دلیل فرابخشی بودن ماموریتهای آن در ابعاد مختلف، جزو کمیسیونهای سختگیر مجلس است؛ عنوان کرد: خوشبختانه نمایندگان کمیسیون در اظهار نظرهای خود از عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف، بهویژه در جنگهای اخیر و جنگ رمضان اظهار رضایت کامل داشتند. حقیقتاً هم شخص وزیر و همکارانشان برای خدماترسانی در همه جای کشور، بهویژه در جهت پایداری ارتباطات در ایام جنگ اقدامات بسیار خوبی داشتند، که گزارشات کامل و مبسوطی از این اقدامات، در حوزههای فنی و طرحهای توسعهای را به نمایندگان کمیسیون اجتماعی ارائه کردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: باوجود قلت منابعی که به دلایل مختلف در کشور وجود دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نهتنها هیچگاه در انجام ماموریتهایش کوتاهی نکرده و قصوری نداشته است، بلکه نسبت به تعهداتش به مجلس شورای اسلامی، اقدامات رو به جلویی هم داشته است که باید از این بابت از زحمات جناب وزیر و همکارانشان در سراسر کشور تقدیر و تشکر ویژه کرد.
بابایی کارنامی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد بحث در نشست امروز، درخواستها و تعاملاتی بود که باید بین وزارت ارتباطات و کمیسیون تخصصی و ذیربطی مانند اجتماعی، برقرار و پیگیری شود؛ افزود: در بحثهایی مانند خدماتی که باید به نیروهای انسانی _چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی و خصولتی_ داده شود، دغدغههایی در سراسر کشور در بحث اپراتورها و حتی اقتصاد دیجیتال وجود دارد، که یکی از بحثهای اصلاح قوانینی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اصلاح یا ایجاد قوانین مربوط به بیمه تأمین اجتماعی کسبوکارهای اینترنتی و مجازی و ابعاد مختلف اقتصاد دیجیتال است و با سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانههای مرتبط تعاملاتی داریم وبه این سمت حرکت میکنیم که به نسبتی که علم پیشرفت میکند، قوانین هم بهروز شود و در این باب کمیسیون اجتماعی اعلام آمادگی کرده تا همکاری لازم را با دولت و وزارتخانههای ذیربط داشته باشد.
وی افزود: در بحث ارتقاء معیشت و رفاهیات و حقوق و دستمزد و در فوقالعادههای که در قانون بودجه سالانه و قانون برنامه هفتم برای این وزارتخانه و مخصوصاً برای حمایت از نیروهای متخصص تصویب شده و امنیت شغلی نیروهای انسانی و شمولیت آن به نهادهای عمومی غیردولتی مانند شرکت مخابرات و شرکتهای دیگر دغدغههایی وجود دارد که در این نشست به سمع و نظر وزیر رسانده و دستورات خوبی هم صادر شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مقرر شد یک کمیته دوجانبه بین کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولان مربوطه در وزارت ارتباطات در یکی دو هفته آتی تشکیل شود و آنچه که قوانین گفته بررسی شود، اگر قانون اجرا شده باشد که تشکر میکنیم؛ اگر اجرا نشده باشد، پیگیری میکنیم که قوانین به طور کامل اجرا بشود تا هم تمام کارکنان مخابرات و ماموریتهای بخش خصوصی اپراتورها و پلتفرمها و هر کسی در هر نقطه از کشور که در زیر مجموعه وزارت ارتباطات کار میکند هم حمایت شوند و هم دغدغههای آنها رفع شود.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه ما بالاتر از قوانین از کسی مطالبه نداریم، گفت: در بحثهای سختافزاری و تجهیز منابع هم تأکید شد باید در قانون بودجه ۱۴۰۶ و در حقیقت در ادامه کار و اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ باید مجلس شورای اسلامی حمایتهای حداکثری از وزارت ارتباطات در بحثهای اینترنت، تعرفهها و این قبیل مسائل انجام دهد که در این بخش هم مجلس اعلام آمادگی کرده است و کمیسیون اجتماعی هم به سهم خودش همکاری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ما در کمیسیون اجتماعی مجلس هم نگران مطالبات مردم از نگاه اجتماعی هستیم، هم دغدغه کسب و کار مردم در بحثهای توسعه اینترنت و استفاده از پلتفرمهای داخلی را داریم؛ گفت: در این بخشها وزیر ارتباطات ایدههای خیلی خوبی داشت که نشان میدهد جناب وزیر و همکارانشان اشراف خوبی بر وضعیت اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی متناسب با شأن مردم در سراسر کشور دارند، که امیدوارم در نتیجه این جلسه سه ساعته بتوانیم کاری کنیم که متناسب با شرایطی که وجود دارد، به پایداری اجتماعی و امنیتی کشور کمک کنیم.
انتظار وزارت ارتباطات از مجلس برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای متخصص از بخش دولتی به بخش خصوصی
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سخنانی با بیان اینکه در این جلسه که تقریبا ۳ ساعت به طول انجامید، بحثهای بسیار مفصل و خوبی با نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم، عنوان کرد: از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، وضعیت زیرساختها و شبکه ارتباطی کشور در جنگ رمضان بود و ما گزارش اجمالی راجع به مجموعه اقداماتی که در وزارت و خانواده ارتباطات و همچنین بخش خصوصی در کشور در جنگ رمضان اتفاق افتاد که ما از آن بهعنوان حماسه پایداری ارتباطات در راستای ارتقای تابآوری یاد میکنیم؛ خدمت نمایندگان ارائه دادیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در ادامه نمایندگان مجلس سوالهایی در حوزههای مختلف زیرمجموعه وزارتخانه مطرح کردند، ادامه داد: یکی از موضوعاتی که بهصورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بحث مرتبط با توسعه پوشش روستایی و توسعه فیبر نوری در شهرهای حوزههای انتخابیه نمایندگان بود که گزارشی که همکاران ما در این زمینه به نمایندگان ارائه دادند، حاکی از این است که با وجود شرایط حاکم بر کشور و جنگهای تحمیلی و شرایطی که در یک سال اخیر داشتیم، همکاران ما همه تلاش و مجاهدت خود را به کار گرفتهاند تا روند توسعه در کشور متوقف نشود.
هاشمی افزود: در بحث پوشش روستایی هم عملاً شاهد هستیم که تلاش قابل توجهی توسط همکاران ما انجام شده است؛ اگرچه تکلیفی که ما در برنامه هفتم توسعه داریم، این است که باید بتوانیم پوشش مناسبی برای همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را تا پایان برنامه ایجاد کنیم که بتوانند از خدمات دولت شامل آموزش، پرداخت و بهداشت و سلامت بهرهمند شوند، که در این جلسه راجع به این موضوع و پیشرفت برنامهایی این ماموریتی که ما در مجموعه وزارت ارتباطات داریم، صحبت و تبادلنظر شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه در بحث توسعه فیبر نوری و موانعی که در این خصوص داریم، موضوعات مختلفی طرح و بحث شد؛ اضافه کرد: همچنین همکاران ما در حوزه پست، شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات هم گزارشاتی ارائه کردند که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شاید یکی از مهمترین مسائلی که در این جلسه مطرح شد و ما امیدواریم با جمعبندی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس انجام داد، در دستور کار قرار بگیرد و با جدیت، در یک نگاه همافزا پیگیری کنند، بحث نیروی انسانی است. ما در حوزههای مختلف وزارت ارتباطات یک نیاز جدی و عاجل به توجه هرچه بیشتر به منابع انسانی داریم که انصافاً بزرگترین سرمایههای ما در مجموعه خانواده ارتباطات کشور هستند.
هاشمی ادامه داد: واقعیت ماجرا این است که ما یک اختلاف معنیداری بین پرداختی همکارانمان در دولت و در بخش خصوصی داریم که باعث شده کم کم همکاران ما از بخش دولتی به بخش خصوصی مهاجرت کنند. البته خبر خوب این است که این عزیزان کماکان در بخش خصوصی منشا خیر و اثر برای کشور هستند، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که ما در دولت نیاز به دانش کارفرمایی داریم و همین امر میطلبد که توجه ویژهای به حوزه نیروی انسانی داشته باشیم؛ که فکر میکنم در این موضوع جمعبندی خوبی در این جلسه انجام شد و آن را با جدیت و با نگاه حمایت از نیروی انسانی دنبال خواهیم کرد.
فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح و جمعبندی این نشست گفت: در این نشست پس از ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده توسط وزارت ارتباطات در جنگ رمضان، نمایندگان عضو کمیسیون دغدغههایی در زمینه قطع ارتباط در برخی از روستاهای حوزه انتخابیه خود و سطح کشور را مطرح کردند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس مجلس، ضرورت تقویت سکوهای داخلی را یکی از دغدغههای مهم مطرح شده توسط نمایندگان این کمیسیون در جلسه امروز خواند و افزود: در بحث منابع انسانی هم با توجه به اینکه اخیراً نیروهای قراردادی یا شرکتی شاغل در شرکت مخابرات ایران با تعویض نوع قرارداد، مشکلاتی داشتند؛ که این مشکل از جانب نمایندگان کمیسیون اجتماعی طرح و معاونین وزیر ارتباطات توضیح دادند که قراردادها خیلی تفاوتی با گذشته ندارد و اطمینان حاصل شد که این نیروها همچنان در بدنه کاری خواهند ماند و مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد.
رنجبر با بیان اینکه در این جلسه همچنین موضوع معوقات مربوط به بازنشستگان شرکت مخابرات را مطرح کردیم، اضافه کرد: مسئولان وزارت ارتباطات قول دادند این موضوع هم در قالب کمیتهای به عنوان یکی از دغدغههای مهم این حوزه طرح و بررسی شود.
وی در بخش دیگر صحبتهای خود گفت: طبق گزارش وزیر ارتباطات چندین مرکز و اپراتور ارتباطاتی کشور توسط دشمن آمریکایی و صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و جنگ اخیر مورد حمله قرار گرفته و آسیب دیدند و وزارت ارتباطات با همکاری همکارانشان در سراسر کشور توانستند اقدامات خوبی نسبت به ترمیم و وارد مدار کردن دوباره این سایتها انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مهمترین نکته که در این جلسه هم مورد تقدیر و تشکر نمایندگان کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، پایداری شبکه ارتباطی کشور بود که علی رغم اینکه در شرایط جنگی هستیم و دشمن به برخی از سایتها و دکلهای مخابراتی ما آسیب رسانده است، وزارت ارتباطات توانسته بلافاصله این اپراتورها را جایگزین و شبکه ارتباطی را ترمیم و پایدار کند. این پایداری شبکه ارتباطی واقعا مورد تشکر و قدردانی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
رنجبر ادامه داد: نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه همچنین به اتصال ارتباط تلفنی بسیاری از روستاها و مناطق به ویژه در مسیر جادههای تردد زائرین اربعین اشاره کردند و خواستار این شدند که وزارت ارتباطات با اولویت خلاءهای ارتباطی که در مسیر این جادهها است را به سرعت برطرف کند که آقای وزیر قول مساعد داد.